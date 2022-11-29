Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 29 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 15 инвесторов подали 29 заявок в ценовом диапазоне от 90,9544 (10 процентов) до 96,1639 маната (4,0111 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 95,7164 (4,4999 процента), а средневзвешенная цена - 95,8351 маната (4,3698 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 466 396 300 манатов, а объем размещения – 150 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 28 ноября 2023 года.