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Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

Финансы Материалы 1 декабря 2022 15:19 (UTC +04:00)
Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первого декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО "MJ Financial Services" на сумму 750 тысяч манатов со сроком обращения 18 месяцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона один инвестор подал одну заявку.

Годовая ставка составила 13,5 процента, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 90 календарных дней

Андеррайтер размещения - ОАО "Unicapital İnvestisiya Şirkəti".

Напомним, что 18 октября решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи облигации НБКО "MJ Financial Services" общей стоимостью 750 тысяч манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка.

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