AccessBank ставит цель на 2023 год довести показатель прибыльности собственного капитала до 20% - председатель правления (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наша цель в 2023 году - доведение показателя прибыльности собственного капитала банка (ROE) до 20 процентов.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления AccessBank Давит Циклаури.

"2022 год для AccessBank был очень удачным и переломным во всех смыслах. За этот год наша команда смогла добиться значительных изменений, которые позволили банку улучшить свои финансовые показатели. Говоря о показателях, стоит отметить прибыльность на собственный капитал, ведь мерить результаты в банковской сфере по абсолютным цифрам будет не совсем корректно. Прибыльность на собственный капитал нашего банка в 2020 и 2021 годах была близка к нулю, а в 2022 году она, согласно пруденциальной отчетности, составила 17 процентов", - сказал Циклаури.

Касаясь рентабельности, Циклаури отметил, что для акционеров в Азербайджане ожидаемая рентабельность собственного капитала (ROE) для финансовых институтов составляет примерно те же 20 процентов, что и по всему нашему региону. К тому же такая рентабельность дает импульс дальнейшему непрерывному росту финансового института, что позитивно влияет на всю экономику страны.

"Многие азербайджанские банки переступили этот рубеж, и мы ожидаем, что и наша прибыльность капитала в будущем вырастет. На 2023 год мы поставили себе задачу улучшить показатели AccessBank по сравнению с 2022 годом, который был очень позитивным для нас. Для достижения данного результата наш банк планирует продолжить инвестировать в реализацию новых продуктов и улучшение инфраструктуры для комфортного использования наших сервисов клиентами. Кроме того, у каждого департамента есть перечень задач, которые команды должны решать для того, чтобы 2023 год был более позитивным", - добавил он.

Говоря о стратегии развития, председатель правления отметил, что цель AccessBank была и остается неизменной - это поддержка микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).

"AccessBank всегда был силён в поддержке клиентов данного сегмента, и для нас он остается главным приоритетом. С начала активной работы по продвижению услуг и продуктов для розничного сегмента инфраструктура нашего банка начала претерпевать изменения, и в дальнейшем мы планируем ее дальнейшее усиление", - сказал он.

Касаясь реализации стратегии банка, Циклаури отметил, что она будет нацелена на совершенствование банковских услуг с точки зрения технологий для ускорения принятия решения по выдаче кредита (например, механизмов скоринга, автоматизации принятия решения­ и т.п.).

"Претворение в жизнь стратегии развития AccessBank идет согласно нашей дорожной карте, нацеленной на сохранение сильных позиций в сегменте микро-, малого и среднего предпринимательства и усиление в розничном сегменте", – добавил он.

Кроме того, Циклаури отметил, что портфель микрокредитования AccessBank в годовом исчислении вырос на более чем 25 процентов, и банк продолжает ежемесячно выдавать в данном сегменте кредитов в разы больше всех на азербайджанском рынке.

"Сегменты и основные направления нашей деятельности следующие: во-первых, AccessBank продолжит размещение капитала в микрокредитование, и я думаю, что в ближайшие несколько лет наш рост именно в этом сегменте будет в промежутке между 15 и 20 процентами. Во-вторых, в 2023 году мы будем активнее, чем в предыдущие годы в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). И в-третьих – мы продолжим улучшение наших продуктов для розничного сегмента, который, стоит отметить, мы начали активно развивать с 2021 года", - сказал Циклаури.

Касаясь партнёрства банка с Фондом развития предпринимательства Азербайджана, Циклаури отметил, что максимальный целевой порог по сумме на 2023 год превысил выделенный изначально лимит.

Отметим, что в результате партнёрства банка с фондом, в 2022 году 258 предпринимателям с целью финансирования различных инвестиционных проектов было предоставлено льготных кредитов на сумму семь миллионов манатов.

"Данный инструмент является хорошим способом поощрения деловой активности. В течение прошлого года мы полностью использовали этот ресурс, и к концу 2022 года для AccessBank выделили дополнительные средства, увеличив лимит. В текущем году нам выделено из фонда 10 миллионов манатов", – сказал он.

Кроме того, в целях поддержки начинающих предпринимателей, в 2022 году AccessBank выделил в общей сложности более 45 миллионов манатов в виде кредитов для развития бизнеса 4 000 предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет.

"Экономическая активность субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства наиболее высока, и в связи с этим все наше внимание фокусируется на данном сегменте. В этой области у нас существуют программы поддержки не только молодежного, но и женского предпринимательства", - добавил Давит Циклаури.

Касательно сотрудничества AccessBank с международными финансовыми институтами, Циклаури отметил, что для дальнейшего роста необходимо привлечь дополнительные средства и поэтому в настоящее время банк ведет переговоры с несколькими зарубежными институтами.