ЦБ Азербайджана и ЧБТР обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Коксалом, который находится с визитом в нашей стране. Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и ЧБТР", - говорится в публикации.