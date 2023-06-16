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ЦБ Азербайджана и ЧБТР обсудили перспективы сотрудничества

Финансы Материалы 16 июня 2023 19:49 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана и ЧБТР обсудили перспективы сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены будущие направления сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Коксалом, который находится с визитом в нашей стране. Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и ЧБТР", - говорится в публикации.

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