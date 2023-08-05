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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 5 августа 2023 10:02 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 июля

1,7

31 июля

1,7

25 июля

1,7

1 августа

1,7

26 июля

1,7

2 августа

1,7

27 июля

1,7

3 августа

1,7

28 июля

1,7

4 августа

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0099 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0153 маната и составил 1,8654 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 июля

1,8908

31 июля

1,8713

25 июля

1,8822

1 августа

1,8684

26 июля

1,8783

2 августа

1,8687

27 июля

1,8862

3 августа

1,8571

28 июля

1,8657

4 августа

1,8614

Средний курс за неделю

1,8806

Средний курс за неделю

1,8654

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 июля

0,0187

31 июля

0,0184

25 июля

0,0188

1 августа

0,0185

26 июля

0,0188

2 августа

0,0185

27 июля

0,0189

3 августа

0,0181

28 июля

0,0188

4 августа

0,0180

Средний курс за неделю

0,0188

Средний курс за неделю

0,0183

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,063 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 июля

0,0630

31 июля

0,0630

25 июля

0,0631

1 августа

0,0631

26 июля

0,0631

2 августа

0,0630

27 июля

0,0631

3 августа

0,0630

28 июля

0,0631

4 августа

0,0629

Средний курс за неделю

0,0631

Средний курс за неделю

0,0630
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