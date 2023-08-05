Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 июля
|
1,7
|
31 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
1 августа
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
2 августа
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
3 августа
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
4 августа
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0099 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0153 маната и составил 1,8654 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 июля
|
1,8908
|
31 июля
|
1,8713
|
25 июля
|
1,8822
|
1 августа
|
1,8684
|
26 июля
|
1,8783
|
2 августа
|
1,8687
|
27 июля
|
1,8862
|
3 августа
|
1,8571
|
28 июля
|
1,8657
|
4 августа
|
1,8614
|
Средний курс за неделю
|
1,8806
|
Средний курс за неделю
|
1,8654
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0183 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 июля
|
0,0187
|
31 июля
|
0,0184
|
25 июля
|
0,0188
|
1 августа
|
0,0185
|
26 июля
|
0,0188
|
2 августа
|
0,0185
|
27 июля
|
0,0189
|
3 августа
|
0,0181
|
28 июля
|
0,0188
|
4 августа
|
0,0180
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,063 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 июля
|
0,0630
|
31 июля
|
0,0630
|
25 июля
|
0,0631
|
1 августа
|
0,0631
|
26 июля
|
0,0631
|
2 августа
|
0,0630
|
27 июля
|
0,0631
|
3 августа
|
0,0630
|
28 июля
|
0,0631
|
4 августа
|
0,0629
|
Средний курс за неделю
|
0,0631
|
Средний курс за неделю
|
0,0630