Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 декабря* 1,7 6 января 1,7 31 декабря* 1,7 7 января 1,7 1 января* 1,7 8 января 1,7 2 января* 1,7 9 января 1,7 3 января* 1,7 10 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному евро повысился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0159 маната и составил 1,7565 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 декабря* 1,7724 6 января 1,7536 31 декабря* 1,7724 7 января 1,7666 1 января* 1,7724 8 января 1,7598 2 января* 1,7724 9 января 1,7524 3 января* 1,7724 10 января 1,7502 Средний курс за неделю 1,7724 Средний курс за неделю 1,7565

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,01253 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0305 маната и составил 1,6013 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 декабря* 1,6318 6 января 1,5373 31 декабря* 1,6318 7 января 1,5962 1 января* 1,6318 8 января 1,5837 2 января* 1,6318 9 января 1,6268 3 января* 1,6318 10 января 1,6626 Средний курс за неделю 1,6318 Средний курс за неделю 1,6013

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0481 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 30 декабря* 0,0485 6 января 0,0481 31 декабря* 0,0485 7 января 0,0481 1 января* 0,0485 8 января 0,0481 2 января* 0,0485 9 января 0,0481 3 января* 0,0485 10 января 0,0481 Средний курс за неделю 0,0485 Средний курс за неделю 0,0481

*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года были праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня

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