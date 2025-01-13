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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 13 января 2025 10:52 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 декабря*

1,7

6 января

1,7

31 декабря*

1,7

7 января

1,7

1 января*

1,7

8 января

1,7

2 января*

1,7

9 января

1,7

3 января*

1,7

10 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному евро повысился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0159 маната и составил 1,7565 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 декабря*

1,7724

6 января

1,7536

31 декабря*

1,7724

7 января

1,7666

1 января*

1,7724

8 января

1,7598

2 января*

1,7724

9 января

1,7524

3 января*

1,7724

10 января

1,7502

Средний курс за неделю

1,7724

Средний курс за неделю

1,7565

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,01253 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0305 маната и составил 1,6013 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 декабря*

1,6318

6 января

1,5373

31 декабря*

1,6318

7 января

1,5962

1 января*

1,6318

8 января

1,5837

2 января*

1,6318

9 января

1,6268

3 января*

1,6318

10 января

1,6626

Средний курс за неделю

1,6318

Средний курс за неделю

1,6013

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0481 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 декабря*

0,0485

6 января

0,0481

31 декабря*

0,0485

7 января

0,0481

1 января*

0,0485

8 января

0,0481

2 января*

0,0485

9 января

0,0481

3 января*

0,0485

10 января

0,0481

Средний курс за неделю

0,0485

Средний курс за неделю

0,0481

*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года были праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня

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