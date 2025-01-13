Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 декабря*
|
1,7
|
6 января
|
1,7
|
31 декабря*
|
1,7
|
7 января
|
1,7
|
1 января*
|
1,7
|
8 января
|
1,7
|
2 января*
|
1,7
|
9 января
|
1,7
|
3 января*
|
1,7
|
10 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к одному евро повысился на 0,0034 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0159 маната и составил 1,7565 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 декабря*
|
1,7724
|
6 января
|
1,7536
|
31 декабря*
|
1,7724
|
7 января
|
1,7666
|
1 января*
|
1,7724
|
8 января
|
1,7598
|
2 января*
|
1,7724
|
9 января
|
1,7524
|
3 января*
|
1,7724
|
10 января
|
1,7502
|
Средний курс за неделю
|
1,7724
|
Средний курс за неделю
|
1,7565
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,01253 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0305 маната и составил 1,6013 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 декабря*
|
1,6318
|
6 января
|
1,5373
|
31 декабря*
|
1,6318
|
7 января
|
1,5962
|
1 января*
|
1,6318
|
8 января
|
1,5837
|
2 января*
|
1,6318
|
9 января
|
1,6268
|
3 января*
|
1,6318
|
10 января
|
1,6626
|
Средний курс за неделю
|
1,6318
|
Средний курс за неделю
|
1,6013
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0481 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 декабря*
|
0,0485
|
6 января
|
0,0481
|
31 декабря*
|
0,0485
|
7 января
|
0,0481
|
1 января*
|
0,0485
|
8 января
|
0,0481
|
2 января*
|
0,0485
|
9 января
|
0,0481
|
3 января*
|
0,0485
|
10 января
|
0,0481
|
Средний курс за неделю
|
0,0485
|
Средний курс за неделю
|
0,0481
*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года были праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня
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