Всемирный банк назвал прогнозы по росту реального ВВП Азербайджана в 2025-2029 гг.

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост Азербайджана останется в среднем на уровне 2,3 процента в период 2025-2029 годов, сообщает Trend.
Ниже представлена таблица с оценками и прогнозами роста реального ВВП (в процентах) при постоянных рыночных ценах за 2020-2029 годы:
|
Год
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
Рост ВВП (%)
|
-4.2
|
5.6
|
4.7
|
1.1
|
2.3
|
2.4
|
2.4
|
2.3
|
2.2
|
2.2
«Добыча нефти, вероятно, продолжит снижаться из-за старения основного нефтяного месторождения, в то время как добыча природного газа стабилизируется после достижения пика в 2024-2025 годах. Рост в несырьевых секторах экономики, по прогнозам, составит около 4 процентов, в основном за счет сферы услуг и строительства, которое останется стимулированным значительными государственными инвестициями», — отмечает Всемирный банк.
Всемирный банк также прогнозирует, что внешние и бюджетные позиции Азербайджана останутся положительными в среднесрочной перспективе, хотя профициты могут сократиться из-за снижения доходов от углеводородного сектора, связанного с падением добычи.
При этом прогнозы остаются подвержены внешним рискам и неопределенности, включая:
- эволюцию региональных конфликтов,
- изменения в глобальной экономике,
- последствия экстремальных климатических явлений.