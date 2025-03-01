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Всемирный банк назвал прогнозы по росту реального ВВП Азербайджана в 2025-2029 гг.

Финансы Материалы 1 марта 2025 14:30 (UTC +04:00)
Всемирный банк назвал прогнозы по росту реального ВВП Азербайджана в 2025-2029 гг.
Фото: Всемирный банк

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост Азербайджана останется в среднем на уровне 2,3 процента в период 2025-2029 годов, сообщает Trend.

Ниже представлена таблица с оценками и прогнозами роста реального ВВП (в процентах) при постоянных рыночных ценах за 2020-2029 годы:

Год

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Рост ВВП (%)

-4.2

5.6

4.7

1.1

2.3

2.4

2.4

2.3

2.2

2.2

«Добыча нефти, вероятно, продолжит снижаться из-за старения основного нефтяного месторождения, в то время как добыча природного газа стабилизируется после достижения пика в 2024-2025 годах. Рост в несырьевых секторах экономики, по прогнозам, составит около 4 процентов, в основном за счет сферы услуг и строительства, которое останется стимулированным значительными государственными инвестициями», — отмечает Всемирный банк.

Всемирный банк также прогнозирует, что внешние и бюджетные позиции Азербайджана останутся положительными в среднесрочной перспективе, хотя профициты могут сократиться из-за снижения доходов от углеводородного сектора, связанного с падением добычи.

При этом прогнозы остаются подвержены внешним рискам и неопределенности, включая:

  • эволюцию региональных конфликтов,
  • изменения в глобальной экономике,
  • последствия экстремальных климатических явлений.
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