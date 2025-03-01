Всемирный банк назвал прогнозы по росту реального ВВП Азербайджана в 2025-2029 гг.

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост Азербайджана останется в среднем на уровне 2,3 процента в период 2025-2029 годов, сообщает Trend.

Ниже представлена таблица с оценками и прогнозами роста реального ВВП (в процентах) при постоянных рыночных ценах за 2020-2029 годы:

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Рост ВВП (%) -4.2 5.6 4.7 1.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2

«Добыча нефти, вероятно, продолжит снижаться из-за старения основного нефтяного месторождения, в то время как добыча природного газа стабилизируется после достижения пика в 2024-2025 годах. Рост в несырьевых секторах экономики, по прогнозам, составит около 4 процентов, в основном за счет сферы услуг и строительства, которое останется стимулированным значительными государственными инвестициями», — отмечает Всемирный банк.

Всемирный банк также прогнозирует, что внешние и бюджетные позиции Азербайджана останутся положительными в среднесрочной перспективе, хотя профициты могут сократиться из-за снижения доходов от углеводородного сектора, связанного с падением добычи.

При этом прогнозы остаются подвержены внешним рискам и неопределенности, включая: