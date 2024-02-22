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Мексика готовит "молодых послов по вопросам климата" на COP29

Зеленая экономика Материалы 22 февраля 2024 11:23 (UTC +04:00)
Мексика готовит "молодых послов по вопросам климата" на COP29

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Мексики, UNICEF, Проект "Климатическая реальность Латинской Америки" запустили программу "Молодые послы по вопросам климата" с целью отбора 35 представителей мексиканской молодежи для участия в COP29 в Баку, передает Trend со ссылкой на информацию на сайте МИД Мексики.

В этой программе также участвует Мексиканский институт молодежи (IMJUVE), Национальный институт коренных народов (INPI) и Институт Матиаса Ромеро (IMR).

"Учитывая чрезвычайную климатическую ситуацию, которую сейчас переживает мир, программа направлена ​​на то, чтобы охватить больше сообществ с целью достижения более разнообразного и инклюзивного представительства молодежи в решении актуальных вопросов. Участие этих сообществ имеет важное значение для устранения препятствий на пути к климатической справедливости и для представление уникальных точек зрения, которые обогатят дискуссии на COP29", - подчеркивается в сообщении.

Проект "Климатическая реальность Латинской Америки" и ответственные учреждения проведут углубленное обучение молодежи по вопросам адаптации, смягчения последствий и средств реализации мер по решению проблемы изменения климата, а также о международных переговорах по изменению климата.

Отметим, что 29-ая сессия Рамочной Конвенции ООН по климату пройдет 11-22 ноября в Баку.

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