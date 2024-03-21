Внедрение "зеленых" технологий обсудили на мероприятии AHK и LEF в Баку

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанская торговая палата (AHK) вместе с европейским проектом LEF (Latvia-Estonia-Finland) провела в Баку 14-20 марта мероприятие по "зеленым" технологиям и новым возможностям в очистке воды и в туристическом секторе, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации AHK, в мероприятии приняли участие представители пяти компаний из Латвии, Эстонии и Финляндии и 23 азербайджанских компаний. "Мы обсудили то, как стимулировать инновации в "зеленой" экономике через экспорт соответствующих услуг, товаров и ноу-хау", - отмечено в информации.

Германо-азербайджанская торговая палата подчеркнула, что хочет и далее содействовать продуктивному диалогу между европейскими и азербайджанскими компаниями.

AHK в составе 170 европейских компаний с 2012 года помогает интеграции азербайджанских партнеров, продолжая начатую в 1999 году работу Германо-азербайджанской бизнес-ассоциации (DAWF).