Проведение COP29 в Азербайджане свидетельствует о важности страны на мировой арене - Якуб Корейба

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане свидетельствует о важности страны на мировой арене.

Об этом сказал во вторник Trend польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба

"Азербайджану доверяется проведение мероприятий глобального масштаба. Значение Азербайджана, сила и авторитет страны выходят уже далеко за рамки региона. Азербайджан является не только лидером Южного Кавказа, но и имеет значительное влияние за пределами региона", - сказал он.

По словам Корейбы, проведение COP29 свидетельствует о росте позиций Азербайджана, и это факт, что страна состоялась как региональный лидер.

"У Азербайджана есть планы развивать технологии, внедрять новые идеи, и видение будущего. Этот опыт также актуален для других стран и регионов", - сказал он.

Политолог отметил, что был впечатлен сегодняшней речью Президента Ильхама Алиева на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

"Это абсолютно уникальный лидер, не только с точки зрения политики, но также с точки зрения стратегических коммуникаций. Президент владеет тематикой, и видно, что он очень глубоко вникает в суть вопросов. Президент отлично говорит на нескольких иностранных языках", - сказал Корейба.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.