В Азербайджане обсудили вопросы по электромобильности и налогу на выбросы углерода

БАКУ /Trend/ - Совершенствование нормативно-правовой базы для расширения использования в Азербайджане электромобилей и привлечения субъектов бизнеса к созданию электрозарядных станций для таких автомобилей было обсуждено в пятницу в министерстве энергетики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при минэнерго Азербайджана, в ходе заседания 24 мая рабочей группы по подготовке Национального плана по электромобильности выступила начальник отдела водородных и "зеленых" технологий Агентства Рена Гумбатова.

Состоялись дискуссии по проекту компании Turan Energy по электромобильности и налогу на выбросы углерода.