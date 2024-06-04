Азербайджан и ВБ обсудили развитие сотрудничества по "зеленому" переходу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили развитие сотрудничества по "зеленому" переходу, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с Антонио Нусифорой, руководителем практики Всемирного банка в области макроэкономики, торговли и инвестиций в Европе и Центральной Азии.

На встрече была отмечена важность эффективного сотрудничества со Всемирным банком. Было подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество со Всемирным банком в сферах дальнейшего улучшения инвестиционной среды в Азербайджане, государственно-частного партнерства, инноваций, развития технологий управления и других направлений способствует достижению целей развития Азербайджана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества по диверсификации торговли, "зеленому" переходу, климату, COP29 и другим вопросам.

Отметим, что за более чем 30 лет успешного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Всемирным банком, банк предоставил Азербайджану государственных кредитов (49 завершенных и 3 текущих) на 52 проекта общей суммой более 4 миллиардов долларов США. Кроме того, по грантовым проектам в различных направлениях было представлено более 115 проектов технического содействия на сумму свыше 30 миллионов долларов США.