Мухтар Бабаев обсудил с представителем ЕС в Азербайджане подготовку к COP29

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева с главой представительства Европейского союза в Азербайджанской Республике, послом Петером Михалко.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, на встрече были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном в области охраны окружающей среды.

В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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