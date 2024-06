В Туркменистане состоялось заседание, посвященное теме "Дорога из Дубая в Баку – Pre-COP29” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 12 июня 2024 года в Ашхабаде было организовано заседание под названием "Дорога из Дубая в Баку - Pre-COP29", с участием министерства иностранных дел Туркменистана, Офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, посольств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Согласно сообщению, выступая на мероприятии, спикеры обменялись мнениями о внедрении инноваций для дальнейшей деятельности 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) и подготовку к саммиту COP29, который пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Также были обсуждены переход к экологически чистой энергетике, альтернативные источники энергии и сокращение выбросов метана.

На встрече, которая прошла под лозунгом “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration”, был отмечен важный вклад представителей Целей устойчивого развития (ЦУР), студентов, волонтеров и экоактивистов на конференции по изменению климата и упомянуто об их активном участии в Глобальной молодежной конференции по климату (LCOY2023) в рамках COP28 в Дубае в 2023 году.

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмат Гезалов выступил с речью, в которой сообщил о том, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", а также обратил внимание на важность проектов реализуемыех Азербайджаном, связанных с изменением климата, и проводимую работу в направлении "зеленой" энергетики в стране.

Посол также рассказал о мировом значении Конференции по климату COP29, которая пройдет в Азербайджане, и отметил, что волонтеры будут играть важную роль в ее организации.

В этой связи он сказал, что для организации участия волонтеров в COP29 был запущен портал volunteers.cop29.az, на котором уже зарегистрировалось около 16 000 кандидатов. Ожидается, что около 3000 местных и международных волонтеров будут вовлечены в процесс.

Посол также подчеркнул важность председательства СОP Тройки, в состав которой входят Азербайджан, ОАЭ и Бразилия, и отметил значимость сотрудничества между странами, председательствующими на текущей и будущих сессиях COP Тройки, для повышения устойчивости.

Гисмат Гезалов заявил, что Азербайджан и Туркменистан уверенно продвигаются вперед в решении жизненно важных вопросов, связанных с альтернативной энергетикой и изменением климата.

"Приятно, что, несмотря на то, что обе страны, обладают богатыми запасами нефти и природного газа, они вносят свой вклад в проекты, направленные на борьбу с изменением климата, соблюдая обязательства по снижению выбросов метана. Мы убеждены в том, что братский Туркменистан также внесет свой ценный вклад в проведение конференции CОP29, которая состоится в ноябре 2024 года в Баку", - добавил он.

Посол также обратил внимание на разрушительное воздействие мин и подчеркнул наличие минной угрозы на территории Азербайджана и ее серьезные экологические и гуманитарные последствия.

"Наземные мины и несработавшие боеприпасы продолжают оставаться серьезной проблемой, представляющей угрозу и наносящей ущерб окружающей среде, культурному наследию, а также приводящей к гибели гражданского населения, и, в конечном итоге, препятствующей достижению Целям устойчивого развития", - заключил Гезалов.

Также на заседании были продемонстрированы видеозаписи и фотографии, связанные с COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!