Мухтар Бабаев об ответственности предприятий в отношении отходов

БАКУ /Trend/ - Производственные предприятия Азербайджана несут большую ответственность за правильное использование отходов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в своем выступлении на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Он напомнил о начале реализации в стране Концепции расширенной ответственности производителей (EPR), которая охватывает ответственность производителя на всех этапах производственного цикла (проектирование, производство, использование и, наконец, обращение с отходами).

"В Азербайджане с целью применения этого механизма совершенствуется законодательная база", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время активно ведется работа по созданию современной системы использования отходов на освобожденных территориях.

"Это важная часть процесса восстановления освобожденных земель. Создание современной инфраструктуры по сбору, сортировке и переработке мусора в Карабахе является одним из наших главных приоритетов. С этой целью была подготовлена ​​Региональная стратегия", - подчеркнул министр.

Он указал на то, что из-за разрушения зданий и сооружений во время оккупации земель Азербайджана, на этих территориях образовалось большое количество строительного мусора и других видов отходов.

"Нам важно управлять этими отходами современным способом и повторно использовать их в качестве сырья. В планируемых к восстановлению селах Агдамского района реализуются соответствующие пилотные проекты", - добавил Бабаев.

Он также упомянул о важности по повышению внимания частного сектора на этих территориях при интенсивным восстановительным и строительным работах.

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