Переработка отходов имеет большое значение для защиты окружающей среды - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Переработка отходов играет важную роль в современной экономике, но она также имеет большое значение для защиты окружающей среды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем выступлении на форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

По его мнению, увеличение способов переработки отходов, внедрение инноваций в этот процесс обеспечивает эффективное использование ресурсов, снижает потребность в сырье.

Касаясь загрязнений окружающей среды пластиковыми отходами, министр назвал это одной из самых серьезных экологических проблем.

"Я хотел бы подчеркнуть ведущую роль ЮНЕП в шагах по решению проблемы пластиковых отходов. ЮНЕП работает над укреплением сотрудничества между странами, поддерживая развитие глобальных инициатив и программ по борьбе с пластиковыми отходами", - подчеркнул Бабаев.

По его словам, в Азербайджане этой сфере уделяется особое внимание. Он напомнил, что с 2019 года запрещен ввоз, производство и продажа полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовых пластиков. Полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон предлагаются покупателям на рынках за определенную плату.

Он также уделил внимание проблеме медицинских отходов.

"Медицинские отходы могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому мы должны применять современные методы и технологии сбора, сортировки, транспортировки и утилизации медицинских отходов", - сказал министр.

Он упомянул, что министерство экологии и природных ресурсов проводит широкую просветительскую деятельность в направлении просвещения жителей Баку и других регионов, создания практики сортировки мусора, сбора аккумуляторов, стекла, пластика и других видов вторсырья и направления их на переработку.

"Проводятся акции за чистоту, такие как "Моя чистая страна" и "Чистые бассейны". Подобные шаги помогают осуществлять Концепцию нулевых отходов. Изменив нашу точку зрения и рассматривая отходы как ценный ресурс, можно достичь многих экономических, экологических и социальных выгод. Эти изменения требуют коллективных усилий, включающих государственную политику, инновации частного сектора и активное участие граждан.

В 2022 году Азербайджан присоединился к инициированной Турцией Декларации "Глобальное обязательство по нулевым отходам во всем мире, нашем общем доме". В настоящее время мы активно сотрудничаем с Турцией в этом направлении, планируется реализация совместных проектов. Такое сотрудничество позволяет добиться положительных результатов в области сокращения и переработки отходов", - добавил он.

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