АБР рад предложить Азербайджану поддержку в создании климатоустойчивой инфраструктуры - Масацуга Асакава

БАКУ /Trend/ - АБР рад предложить свою поддержку Азербайджану для приоритизации "зеленой" энергии, создания климатоустойчивой инфраструктуры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацуга Асакава в ходе мероприятия, посвященного 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР.

Согласно данным министерства финансов, президент АБР подчеркнул, что Азербайджан также уделяет внимание ряду инновационных инициатив, таких как устойчивый городской транспорт, электронная мобильность, цифровизация железных дорог, улучшение системы метро, опреснение морской воды и обеспечение безопасного водоснабжения.

Отметим, что сегодня состоялось мероприятие, посвященное 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР. На мероприятии министр финансов Самир Шарифов, член Совета управляющих АБР от Азербайджана, отметил, что за прошедший период Азербайджан приобрел в лице АБР сильного и надежного партнера по развитию. По его словам, сотрудничество с банком принесло множество успешных результатов, и АБР активно участвовал в экономических реформах и финансировании инфраструктурных проектов, реализуемых в стране на основе приоритетов правительства.

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