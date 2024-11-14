На COP29 состоялось мероприятие, посвященное социальному предпринимательству как катализатору устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку при сотрудничестве с Education Hub Impakt прошло мероприятие на тему "Усиление изменений: социальное предпринимательство как катализатор устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности".

Как сообщает Trend, мероприятие, проведенное в "Зеленой зоне" COP29 Агентством государственной поддержки НПО, собрало представителей организаций в области социального предпринимательства, корпоративной ответственности и устойчивого развития, чтобы обсудить инновационные подходы к решению климатических и социальных проблем посредством бизнес-практик.

Мероприятие началось с презентации эксперта Education Hub Самира Алиева на тему создания экосистемы социального предпринимательства. Затем выступили депутат Вугар Байрамов, исполнительный директор американской Торговой палаты в Азербайджане Гюльнара Асланбейли, представитель инвестиционного фонда Caucasus Ventures Рашад Алиев, глава благотворительной организации UAFA (United Aid for Azerbaijan) Гвендолин Берчелл.

Мероприятие, проведенное под модераторством программного консультанта Education Hub Саиды Гурбановой, завершилось интересной сессией вопросов и ответов, посвященной социальному предпринимательству для достижения позитивных и устойчивых изменений. Дискуссии подчеркнули важность совместного сотрудничества между государственным, частным и гражданским секторами для поддержки устойчивого, социально ответственного будущего.

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