COP for Hope: Страны должны внедрить тему изменения климата в свои программы образования - Гасан Гасанлы

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы.

Как сказал Trend замминистра, страны мира должны внедрить тему изменения климата в свои программы образования, адаптировать их содержание.

"В рамках COP29 у нас вместе с нашими партнерами будет несколько мероприятий 18 ноября. Наше основное ожидание от них состоит в том, что мы договоримся со странами, участвующими в международных оценках, чтобы во всех международных оценках тема изменения климата была интегрирована в эти программы. Таким образом, различные страны должны начать применять эти практики в своих системах образования, адаптировать их содержание, политику оценки к этому, и мы должны повысить важность этой темы в первую очередь в общеобразовательных учреждениях, увеличить количество дискуссий.

"Кроме того, у нас есть совместная инициатива с рейтинговым агентством "QS" в области высшего образования. Они объявят на COP29 рейтинг ведущих университетов мира следующего года. Этот рейтинг в первую очередь связан с политикой устойчивого развития этих университетов. Мы считаем, что это также будет важным шагом, чтобы партнеры, участвующие в высшем образовании, увеличили свое внимание и вклад в это направление", - сказал замминистра.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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