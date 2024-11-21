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Германия стремится к закреплению на COP29 решения по климатическим мерам - министр

Зеленая экономика Материалы 21 ноября 2024 17:10 (UTC +04:00)
Германия стремится к закреплению на COP29 решения по климатическим мерам - министр

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Германия прилагает все усилия на COP29 для закрепления решения по климатическим мерам и охране биоразнообразия.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала федеральный министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке в ходе "круглого стола" мировых лидеров на тему "Согласование действий по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия для достижения будущего, благоприятного для природы, и целей Парижского соглашения".

"Охрана природы и борьба с изменением климата – это задачи, которые требуют учета в политике, планировании и тесном сотрудничестве. Я рада, что на встрече в Кали стороны поддержали идею совместной рабочей программы между конвенциями Рио. Сейчас я прилагаю усилия, чтобы закрепить это решение здесь, в Баку. Германия готова поддерживать эти инициативы различными способами. Заявление COP о климате, природе и людях открывает перед нами новые возможности для действий. Встреча в Кали дала нам мощный импульс к дальнейшим шагам. Теперь, в Баку, важно использовать этот момент и принять чёткие решения, чтобы связать климатические меры и охрану биоразнообразия", - сказала она.

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