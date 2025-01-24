Министр окружающей среды Румынии о ключевых задачах по реализации решений COP29 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Основной задачей при реализации решений, принятых на COP29 в Азербайджане, является мобилизация финансовых ресурсов, заявил в эксклюзивном интервью Trend министр окружающей среды, вод и лесов Румынии Мирча Фечет.

"Речь идёт о запуске механизма достижения цели в 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году и обеспечении взносов как из государственных, так и частных секторов. Среди вызовов — сокращение разрыва между заявленной суммой в 300 миллиардов долларов и оценкой в 1,3 триллиона долларов, необходимых ежегодно к 2035 году, а также решение разногласий по вопросам справедливого распределения финансовых обязательств между странами. Также крайне важна операционализация углеродных рынков в рамках Статьи 6, включая создание механизмов управления и обеспечение прозрачности при торговле углеродными кредитами", — отметил он.

Министр считает, что ещё одной важной задачей является укрепление потенциала развивающихся стран.

"Это предполагает предоставление технической и финансовой поддержки для улучшения мер адаптации, участия в углеродных рынках и соблюдения требований по отчётности в рамках Расширенной системы прозрачности (ETF). Одним из вызовов здесь является устранение дисбаланса в доступе к ресурсам и знаниям между странами, что может препятствовать справедливому участию. Политические и экономические барьеры, такие как внутренние приоритеты и экономическая нестабильность, также представляют серьёзные сложности", — отметил Фечет.

Он подчеркнул, что для преодоления этих препятствий необходимы глобальное сотрудничество, согласование национальных интересов с международными климатическими целями и создание устойчивых механизмов, адаптирующихся к меняющимся условиям.

"Благодаря скоординированным усилиям и особому вниманию к прозрачности и справедливости, обязательства, взятые на COP29, могут привести к значительному прогрессу в достижении глобальных климатических целей", — добавил министр.

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

X: @Lyaman_Zeyn