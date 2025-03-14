Азербайджан имеет потенциал для обеспечения Запада возобновляемой энергией - Джин Бадершнайдер

БАКУ /Trend/ - С превращением в центр возобновляемых источников энергии, а также логистический центр Азербайджан может обеспечить Запад возобновляемой энергией.

Об этом сказала Trend бывший вице-президент ExxonMobil, руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что Азербайджан занимает очень выгодное стратегическое положение в мире, обладает большими запасами нефти и газа.

"Азербайджан также обладает большим потенциалом и возобновляемыми источниками энергии. Возобновляемые источники энергии станут более доступными в долгосрочной перспективе. Таким образом, Азербайджан, став центром возобновляемых источников энергии, а также логистическим центром, может обеспечить Запад возобновляемой энергией", - сказала Джин Бадершнайдер.

Она подчеркнула, что уже не первый раз участвует в Глобальном Бакинском форуме.

"Причина, по которой я его так ценю - это разнообразие мнений. На этом форуме мы высказываем самые разные мнения по таким важным вопросам, как сотрудничество и многосторонность. В мире происходят изменения, и на этом форуме так же ведутся переговоры об изменении мирового порядка", - сказала Джин Бадершнайдер.

Говоря о COP29, прошедшей в Баку, она отметила, что на этой конференции были взяты амбициозные обязательства.

"В продолжение этого мы сегодня являемся свидетелями серьезных, свободных и открытых дискуссий на Глобальном Бакинском форуме. В результате меняются взгляды на мир, и поэтому этот форум имеет огромное значение", - подчеркнула Джин Бадершнайдер.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум собрал более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число вошли более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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