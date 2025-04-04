Министр энергетики Болгарии о значении нового проекта электрического коридора с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы подписали Меморандум о взаимопонимании с коллегами из Азербайджана, Турции и Грузии о создании нового электрического коридора, который позволит поставлять электроэнергию из Каспийского региона в юго-восточную часть Европы, в Болгарию и к нашим соседям — Румынии и Венгрии.

Об этом сказал Trend министр энергетики Болгарии Жечо Станков на полях заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

«После заключения долгосрочного контракта на поставку газа из Азербайджана в Болгарию мы теперь получили возможность распространить этот опыт и на сектор электроэнергии. Это означает, что в долгосрочной перспективе мы будем поставлять в Болгарию не только дешевый газ из Азербайджана, но и дешевую ветроэнергию и солнечную энергию из этого региона в юго-восточную часть Европы», - отметил он.

Говоря о проекте Черноморского энергетического кабеля, Станков подчеркнул, что он является дополнительным проектом к тому, который был подписан сегодня.

«В настоящее время Болгария проявляет интерес к присоединению к этому проекту. На данный момент межправительственное соглашение подписали Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия. Во время встречи в Венгрии месяц назад мы выразили заинтересованность в участии в этом проекте и видим в нем большие перспективы. Конечно, важную роль играет оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с европейским законодательством. Болгария, Греция и Румыния направили специальное письмо еврокомиссару Йоргенсену в связи с высокими ценами на электроэнергию в нашем регионе, поскольку мы недостаточно связаны с центральной и западной частями Европы. Именно поэтому дополнительные объемы электроэнергии окажут крайне положительное влияние на наших потребителей», — подчеркнул министр.