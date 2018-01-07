Азербайджан и Китай создают площадку для налаживания бизнес -отношений в сфере IT

БАКУ /Trend/ - "Парк высоких технологий" национальной академии наук Азербайджана создаст портал, который станет площадкой для налаживания бизнес-отношений предпринимателей Китая и Азербайджана, сказали Trend в четверг, 28 декабря, в технопарке.

С целью детального изучения формата сотрудничества, сотрудники академического технопарка будут командированы в январе 2018 года в "Китайско-российский инновационный технопарк" расположенный в городе Яньтай (Китай).

Ранее руководство "Китайско-российского инновационного технопарка" совершило визит в "Парк высоких технологий" НАНА, в рамках которого были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя структурами, и был подписан меморандум о сотрудничестве.

Согласно меморандуму, стороны совместно реализуют научно-технические программы и инновационные проекты. Кроме того, предполагается создание совместных лабораторий, научно-технических и инновационных центров в области инноваций и технологий, а также организация взаимных визитов.

"Китайско-российский инновационный технопарк" обладает большим опытом сотрудничества с постсоветскими странами и предлагает резидентам совместное инновационное развитие в Китае. На его территории функционируют 350 резидентов.

Формат сотрудничества азербайджанских и китайских предпринимателей был также обсужден в ходе открытия в ноябре центра трансферта технологий, который базируется в бизнес-инкубационном центре "Парка высоких технологий". Стороны обсудили вопросы развертывания в Азербайджане производства LED ламп и литий-ионных батарей.

В свою очередь азербайджанские предприниматели были приглашены в Китай для ознакомления с производственными мощностями на месте.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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