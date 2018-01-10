Азербайджан в апреле запустит еще один спутник - глава "Азеркосмос"

10 января 2018 22:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутник Azerspace-2 планируется запустить на орбиту в апреле 2018 года, сказал председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По словам Набиева, работы по разработке спутника и его ракеты-носителя идут по графику.

"Azerspace-2 наравне с расширением зоны охвата, станет резервом для Azerspace-1, находящегося на орбите, что позволит нам оказывать клиентам еще более надежные услуги", - сказал председатель ОАО.

Отметим, что запуск спутника будет осуществлен со стартового комплекса, расположенного на космодроме Куру на базе ракеты-носителя Ariane 5 ECA (миссия VA-242). Выводом спутника на орбиту займется французская компания Arianespace, которая ранее осуществила запуск первого спутника Azerspace/Africasat-1a (46 градусов восточной долготы).

Azerspace-2/Intelsat-38 будет размещен на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления спутником.

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