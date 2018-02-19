Состоялась церемония награждения победителей проекта Barama «Science via Media» (FOTO)

БАКУ /Trend/ - При поддержке центра инноваций и предпринимательства «Barama», «Azercell» и PASHA Bank проект «Science via Media», являющийся грандиозным шансом, предоставленным молодежи со стороны Медиа Центра «Barama», который, в свою очередь, является лабораторией саморазвития студентов, находящейся в Бакинском государственном университете, был успешно завершен и победители были награждены. Определение победителей проводилось по баллам, набранным на канале «YouTube» и присужденным жюри.

Руководитель центра инноваций и предпринимательства «Barama» Имран Багиров и пресс-секретарь Бакинского государственного университета Парвана Ибрагимова, выступив в начале мероприятия, отметили, что «Science via Media», в отличие от монотонных навыков обучения, способствует вовлечению молодежи в освещение практической и невидимой области науки, информированию как молодежи, участвующей в конкурсе, так и общества, а также извлечению ими пользы посредством видеороликов, подготовленных для конкурса.

Кроме того, 19 февраля 2018 года на церемонии закрытия, состоявшейся в Бакинском государственном университете, руководитель стартапа «Technote» Фарид Пердешунас, декан факультета журналистики Вугар Алиев, а также известный актер, видеоблогер Алихан Раджабов провели панельные обсуждения на тему медиа-предпринимательства. В процессе обсуждений, исходя из полученного опыта, студентам была предоставлена информация о новшествах, стартапах в медиа, а также были даны ответы на их вопросы.

В итоге победителями проекта «Science via Media» стали: 1-е место – Нигяр Аббасова и Вюсаля Гаджиева с роликом «Х» (Неизведанный), 2-е место – Айна Зарбалиева и Чичек Мамедова с роликом «Генетическая память» и 3-е место – Нурлан Саламов с роликом на тему «Клонирование».

Следует отметить, что проект «Science via Media» состоялся в соревновательном формате, нацелившись на повышение интереса молодежи к науке, образованию и саморазвитию посредством доведения научных объяснений до общества на языке медиа и приняв от молодых участников видео по пяти темам.

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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