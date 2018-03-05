У мобильного оператора Azercell новый владелец (версия 2)

5 марта 2018 17:01 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Компания Fintur Holdings B.V. (Fintur), владельцами которой совместно являются компании Telia Company и Turkcell, договорилась о продаже принадлежащих ей 51,3 процента акций компании Azertel [являющейся единственным акционером азербайджанского телекоммуникационного оператора Azercell] государственной компании Azintelecom.

Об этом говорится в сообщении мобильного оператора, распространенном в понедельник.

Компания сделала официальное заявление об этом посредством официального сайта:

https://www.teliacompany.com/en/news/press-releases/2018/3/telia-company-agrees-to-divest-its-interest-in-azercell/

«Мы удовлетворены тем, что можем объявить о совместной с Turkcell договоренности, касающейся продажи Azercell в Азербайджане. Это четвертая компания, акции которой были проданы, в соответствии с нашим намерением с течением времени покинуть Евразийский регион и сконцентрировать усилия на регионах Северной Европы и странах Балтии в рамках стратегии Телекоммуникационной Компании Нового Поколения. Я выражаю свою признательность сотрудникам компании Azercell за их значительный вклад в результаты компании и желаю им всего наилучшего на следующем этапе развития компании», - сказал Йохан Деннелинд, президент и исполнительный директор Telia Company.

Компания Fintur продает принадлежащие ей 51,3 процента акций в компании Azertel Telekommunikasyon Yatirim Diş Ticaret A.Ş (Azertel) государственной компании Azerbaijan International Telecom LLC (Azintelecom).

Компания Fintur является совместной собственностью компаний Telia Company (58,55 процента) и Turkcell (41,45 процента).

Azertel является единственным акционером лидирующего в Азербайджане оператора Azercell LLC (Azercell). Cогласованная цена за 51,3 процента акций Fintur в компании Azertel, составляет 222 миллиона евро, что подразумевает стоимость капитала размером в 432 миллиона евро за 100 процентов акций Azercell и стоимость предприятия размером в 197 миллиона евро на основе наличных денег и без долгов. Цена соответствует показателю EV/EBITDA, умноженному на 2.1, по результатам 2017 года.

В дополнение к обесцениванию в 2,6 миллиарда шведских крон, признанному в декабре 2017 года, накопленные убытки от курсовой разницы в размере трех миллиардов шведских крон будут реклассифицированы в чистую прибыль от прекращенной деятельности, но не окажут существенного влияния на капитал группы. Сделка проводится на основе проформы, которая, как предполагается, увеличит чистый долг до EBITDA примерно в 0,1 раз. Конечные суммы подлежат изменениям в балансовых стоимостях и обменных курсах.

До подписания сделки компания Telia Company завершила строгую и тщательную проверку благонадежности покупателя и удовлетворена результатами всех надлежащих проверок и контролей. Azintelecom является покупателем, соответствующим требованиям компании Telia Company, так как полностью принадлежит суверенному государству Азербайджан.

Транзакция не обусловлена одобрением регулирующих органов или органов по защите конкуренции и была завершена.

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Azernews Newspaper
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