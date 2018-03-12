Bakcell приняла участие в очередной карьерной выставке

12 марта 2018 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке, организованной Западным Каспийским университетом (Qərbi Kaspi Universiteti).

Компания Bakcell, известная своей корпоративной социальной активностью, уделяет большое внимание вопросам образования и карьерного развития азербайджанской молодежи. Так, 10 марта 2018 года, Bakcell в очередной раз приняла участие в карьерной выставке, на этот раз организованной Западным Каспийским университетом. В рамках карьерной выставки, в которой приняли участие более 50 крупнейших компаний страны, Bakcell представила вакансии и возможности прохождения практики в департаментах продаж и маркетинга компании. Студенты и выпускники Западного Каспийского университета также были ознакомлены с информацией о Bakcell и инновационном подходе к клиентам компании и предоставляемым продуктам и услугам. Благодаря этому, стенд мобильного оператора на карьерной выставке привлек большое внимание студентов.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным 14 декабря 2017 г. между Bakcell и Западным Каспийским университетом, стороны согласились сотрудничать в таких сферах как наука, образование и подготовка кадров, а также других направлениях, представляющих взаимный интерес. Работы, осуществление которых планируется в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на развитие образования и экономики в нашей стране и в то же время внесут большой вклад в процесс воспитания азербайджанской молодежи и помогут студентам стать востребованными специалистами на рынке труда

Компания Bakcell вносит свой посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи, обеспечивая молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Компания Bakcell поддержала проведение выставки «Искусство, ремесло и предпринимательство» (ФОТО)
ИКТ 9 марта 17:29
Руководство Bakcell приняло участие в экспертных дискуссиях в Барселоне (ФОТО)
ИКТ 7 марта 16:28
Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA (FOTO)
ИКТ 5 марта 17:55
Bakcell проводит кампанию по случаю праздника Новруз
ИКТ 1 марта 10:04
Мобильный оператор Азербайджана применил собственный алгоритм выявления SIM-BOX номеров
ИКТ 27 февраля 11:40
Мобильный оператор Азербайджана устранил проблему с долгами в роуминге
ИКТ 27 февраля 11:30
Азербайджанский бизнес сможет бесплатно пользоваться корпоративной почтой в роуминге
ИКТ 26 февраля 16:48
Мобильный оператор стал продвигать «облачные» сервисы
ИКТ 26 февраля 12:26
Мобильный оператор Азербайджана запускает для малого бизнеса сервис Office in a Box
ИКТ 26 февраля 11:14
Мобильный оператор Азербайджана заключил новый контракт в рамках концепции "интернет вещей"
ИКТ 23 февраля 18:09
Bakcell собрала вместе выпускников и новых участников AppLab
ИКТ 23 февраля 17:00
Bakcell завершила отбор проектов для разработки в рамках программы AppLab (ФОТО)
ИКТ 16 февраля 12:05
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
ИКТ 9 февраля 17:52
Тренинг Bakcell для девелоперов на тему: "Блокчейн и новые возможности" (ФОТО)
ИКТ 31 января 17:08
Bakcell проводит специальную кампанию для корпоративных пользователей
ИКТ 26 января 16:56
Bakcell в очередной раз получила сертификат SociallyDevoted
ИКТ 23 января 18:14
Bakcell начала очередной отбор проектов для участия в программе AppLab
ИКТ 22 января 13:33
Bakcell запускает новый этап проекта в рамках программы "Bakcell Stars" (ФОТО)
ИКТ 19 января 17:04