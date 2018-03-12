Bakcell приняла участие в очередной карьерной выставке

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке, организованной Западным Каспийским университетом (Qərbi Kaspi Universiteti).

Компания Bakcell, известная своей корпоративной социальной активностью, уделяет большое внимание вопросам образования и карьерного развития азербайджанской молодежи. Так, 10 марта 2018 года, Bakcell в очередной раз приняла участие в карьерной выставке, на этот раз организованной Западным Каспийским университетом. В рамках карьерной выставки, в которой приняли участие более 50 крупнейших компаний страны, Bakcell представила вакансии и возможности прохождения практики в департаментах продаж и маркетинга компании. Студенты и выпускники Западного Каспийского университета также были ознакомлены с информацией о Bakcell и инновационном подходе к клиентам компании и предоставляемым продуктам и услугам. Благодаря этому, стенд мобильного оператора на карьерной выставке привлек большое внимание студентов.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным 14 декабря 2017 г. между Bakcell и Западным Каспийским университетом, стороны согласились сотрудничать в таких сферах как наука, образование и подготовка кадров, а также других направлениях, представляющих взаимный интерес. Работы, осуществление которых планируется в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на развитие образования и экономики в нашей стране и в то же время внесут большой вклад в процесс воспитания азербайджанской молодежи и помогут студентам стать востребованными специалистами на рынке труда

Компания Bakcell вносит свой посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи, обеспечивая молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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