Оглашена дата запуска второго спутника Азербайджана

13 марта 2018 07:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 запланирован на 30 апреля текущего года, сообщил Trend источник, близкий к проекту.

Спутник будет доставлен на орбиту ракетоносителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Помимо азербайджанского спутника, ракетоноситель Ariane 5 ECA выведет также на орбиту индийский спутник связи GSAT-11.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. Стратегическое соглашение о совместном использовании данной орбитальной позиции было подписано в феврале 2015 года между ОАО "Азеркосмос" и международной организацией спутниковой связи Intelsat.

В зону его обслуживания Azerspace-2/Intelsat 38 войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен из космодрома Куру компанией Arianespace. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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