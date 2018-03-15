Азербайджанский спутник начал трансляцию эталона времени

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спутник Azerspace-1 приступил к трансляции государственного первичного эталона времени, сообщает информационный портал FlySat, который публикует таблицы частот спутников.

По данным FlySat, канал доступен для просмотра на частоте 11095 MHz (скорость: 30000, поляризация – V, FEC - 3/4).

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана утвердил государственный первичный эталон времени и частоты в апреле 2011 года. В июне того же года госкомитет приступил к трансляции эталона времени и частоты посредством своего сайта azstand.gov.az.

Эталонный комплекс, установленный в лаборатории электрических количественных единиц Национального метрологического центра при комитете, утвержден государственным первичным эталоном времени и частоты в Азербайджане.

Эталонный комплекс включает синхронизатор GPS-приемников, эталон времени и частоты (Fluke910R), таймер-счетчик-анализатор (Fluke6690).

Основным принципом работы эталона времени и частоты являются прием со спутника посредством GPS-антенны частоты, принятой в качестве самой точной, которая образуется при распаде цезия, а также ее синхронизация посредством эталона времени и частоты, и передача информации о самом точном времени в республике всем телекоммуникационным системам.

Эталон применяется при научно-исследовательских работах и в сферах связи, транспорта, медицины и других областях. Помимо этого, с помощью эталона времени и частоты можно осуществлять калибровку оборудования для измерения частот.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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