Азербайджанский спутник начал трансляцию эталона времени

15 марта 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спутник Azerspace-1 приступил к трансляции государственного первичного эталона времени, сообщает информационный портал FlySat, который публикует таблицы частот спутников.

По данным FlySat, канал доступен для просмотра на частоте 11095 MHz (скорость: 30000, поляризация – V, FEC - 3/4).

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана утвердил государственный первичный эталон времени и частоты в апреле 2011 года. В июне того же года госкомитет приступил к трансляции эталона времени и частоты посредством своего сайта azstand.gov.az.

Эталонный комплекс, установленный в лаборатории электрических количественных единиц Национального метрологического центра при комитете, утвержден государственным первичным эталоном времени и частоты в Азербайджане.

Эталонный комплекс включает синхронизатор GPS-приемников, эталон времени и частоты (Fluke910R), таймер-счетчик-анализатор (Fluke6690).

Основным принципом работы эталона времени и частоты являются прием со спутника посредством GPS-антенны частоты, принятой в качестве самой точной, которая образуется при распаде цезия, а также ее синхронизация посредством эталона времени и частоты, и передача информации о самом точном времени в республике всем телекоммуникационным системам.

Эталон применяется при научно-исследовательских работах и в сферах связи, транспорта, медицины и других областях. Помимо этого, с помощью эталона времени и частоты можно осуществлять калибровку оборудования для измерения частот.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Доходы Азербайджана от коммерческой эксплуатации спутников достигли $91 млн
ИКТ 7 февраля 16:01
Ряд зарубежных телеканалов начал вещание через азербайджанский спутник
ИКТ 6 декабря 2017 18:00
Госстандарт Азербайджана готов помочь запатентовать стартапы
ИКТ 28 ноября 2017 17:14
Азербайджан совершенствует проект нацстратегии по защите интеллектуальной собственности
ИКТ 28 ноября 2017 16:59
Молдавский телеканал стал вещать с азербайджанского спутника
ИКТ 25 ноября 2017 11:30
Растет число грузинских телеканалов, транслируемых азербайджанским спутником
ИКТ 30 октября 2017 10:38
Азербайджанский спутник начал вещать программы еще одного кыргызского телеканала
ИКТ 16 октября 2017 10:10
Кыргызстан увеличивает число своих телеканалов на азербайджанском спутнике
ИКТ 29 сентября 2017 14:52
Спутник Azerspace-1 планируется использовать для коммерческого ТВ вещания в районах Азербайджана
ИКТ 25 августа 2017 10:50
Еще один телеканал Кыргызстана стал вещать через азербайджанский спутник
ИКТ 2 августа 2017 17:12
Китай будет признавать сертификаты качества на азербайджанскую продукцию (ФОТО)
Бизнес 15 мая 2017 18:48
ТВ канал IV Игр исламской солидарности доступен на Azerspace-1
ИКТ 15 мая 2017 15:06
Радио ASAN наладило вещание через спутник Azerspace-1
ИКТ 24 апреля 2017 10:34
Кыргызстан увеличивает число ТВ-каналов транслируемых азербайджанским спутником
ИКТ 19 апреля 2017 15:24
Госкомстандарт: 92 торговые марки Азербайджана защищены авторским правом под брендом Made in Azerbaijan
Бизнес 12 апреля 2017 11:08
Национальные музыкальные инструменты Азербайджана: прошлое - настоящее (ФОТО)
Социум 4 апреля 2017 15:29
Грузия увеличивает число ТВ-каналов транслируемых азербайджанским спутником
ИКТ 27 марта 2017 17:54
Общественный телеканал Ирана стал вещать через азербайджанский спутник
ИКТ 21 марта 2017 09:40