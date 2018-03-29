Тысячи подарков от Bakcell и Xalq Bank

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает радовать участников программы лояльности Ulduzum выгодными предложениями и интересными кампаниями. Приняв участие в кампании «Ценные подарки от Xalq Bank и Ulduzum!», абоненты получают шанс выиграть ценные призы.

Согласно условиям мгновенной лотереи, проводимой в период с 15 марта по 15 сентября 2018 года, каждый клиент, воспользовавшийся в этот период определенными банковскими операциями (срочные денежные переводы; оплата связи, коммунальных, интернет и тв услуг; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; некоторые операции по банковским счетам; аренда депозитных сейфов; приобретение платежных карт и др.) сможет выиграть один 8000 призов (бесплатные минуты от Bakcell, купоны на бензин от Azpetrol, скидочные карты от Autolux и многое др.).

Чтобы принять участие в лотерее и стать обладателем приза, нужно отправить бесплатное СМС-сообщение, со словом XALQBANK на короткий номер 5555 и предоставить полученный код Ulduzum сотруднику банка, во время совершения банковской операции. Данный код будет внесен работником банка в программу электронной лотереи, после чего программа путем случайного выбора определит подарок, который сразу же будет вручен победителю.

Нужно отметить, что приняв участие в кампании, клиенты смогут выиграть до 20 бесплатных минут от Bakcell, до 10 литров топлива от Azpetrol, скидочные купоны от Autolux и много других ценных подарков.

Более подробную информацию о лотерее можно получить, позвонив по номеру 138 (Информационный центр банка) или посетив сайты www.ulduzum.az и www.xalqbank.az

Программа лояльности Ulduzum, которая насчитывает свыше 2,7 млн. абонентов и около 230 партнеров, на сегодняшний день, является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучший клиентский опыт не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как абонентов мобильного оператора, так и клиентов компаний-партнеров Ulduzum.

Отметим, что в программе лояльности Ulduzum могут принять участие абсолютно все абоненты Bakcell, совершенно бесплатно и без какой-либо абонентской платы. Чтобы подключиться к программе Ulduzum, достаточно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «1» на короткий номер 5555. Мобильное приложение Bakcell Ulduzum, можно загрузить на мобильные устройства, работающие как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: www.ulduzum.az

Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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