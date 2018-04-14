Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах, говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати.
Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.
|
Абоненты SimSim, подключенные к тарифным планам
|
Текущая цена в манатах
|
Новая цена в манатах
|
Azercellim
|
0,03
|
0,05
|
Bizimkilər
|
0,03
|
0,05
|
Hər Yerə
|
0,03
|
0,05
|
GəncSim
|
0,03
|
0,05
|
Tələbə 1-liyi
|
0,02
|
0,05
|
Bölgə
|
0,03
|
0,05
|
*Gənc OL
|
0,03
|
0,05
|
**Kombo
|
0,03
|
0,05
|
Абоненты фактурной линии, подключенные к тарифным планам
|
Текущая цена
|
Новая цена
|
Bizimkilər
|
0,03
|
0,05
|
Hər Yerə
|
0,03
|
0,05
|
Dövlətcell
|
0,02
|
0,05
|
Mediacell
|
0,02
|
0,05
|
Biznes200
|
0,03
|
0,05
|
Socar
|
0,03
|
0,05
|
***Hədsiz
|
0,02
|
0,05
|
****Hədsiz Zəng
|
0,02
|
0,05
*Gənc Ol – в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью пять и восемь манатов, в которые включены бесплатные внутрисетевые 200 и 400 SMS соответственно. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Gənc Ol согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.
** Kombo – в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью восемь и 16 манатов, в которые включены безлимитные внутрисетевые SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Kombo согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.
***Hədsiz – в тарифный план включено две тысячи SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.
****Hədsiz Zəng - в тарифный план включено 150 SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz Zəng согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.
Официальный курс на 14 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @h_veliyev
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