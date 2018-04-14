Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

БАКУ /Trend/ - С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах, говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати.

Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.

Абоненты SimSim, подключенные к тарифным планам Текущая цена в манатах Новая цена в манатах Azercellim 0,03 0,05 Bizimkilər 0,03 0,05 Hər Yerə 0,03 0,05 GəncSim 0,03 0,05 Tələbə 1-liyi 0,02 0,05 Bölgə 0,03 0,05 *Gənc OL 0,03 0,05 **Kombo 0,03 0,05

Абоненты фактурной линии, подключенные к тарифным планам Текущая цена Новая цена Bizimkilər 0,03 0,05 Hər Yerə 0,03 0,05 Dövlətcell 0,02 0,05 Mediacell 0,02 0,05 Biznes200 0,03 0,05 Socar 0,03 0,05 ***Hədsiz 0,02 0,05 ****Hədsiz Zəng 0,02 0,05

*Gənc Ol – в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью пять и восемь манатов, в которые включены бесплатные внутрисетевые 200 и 400 SMS соответственно. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Gənc Ol согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.

** Kombo – в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью восемь и 16 манатов, в которые включены безлимитные внутрисетевые SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Kombo согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.

***Hədsiz – в тарифный план включено две тысячи SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.

****Hədsiz Zəng - в тарифный план включено 150 SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz Zəng согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.

Официальный курс на 14 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.