Мобильная зубная клиника Azercell продолжает оказывать бесплатные услуги

БАКУ /Trend/ - Мобильная зубная клиника ООО Azercell Telekom продолжает оказывать бесплатные услуги малоимущим семьям, одиноким лицам и вынужденным переселенцам. В первые месяцы 2018 года врачи клиники провели обследование и лечение сотен нуждающихся лиц. За январь-март текущего года услугами данного уникального проекта воспользовались жители детского дома-интерната №3 поселка Ахмедлы и 142 ученика средней школы № 2 Ходжалинского района, расположенной в поселке Пиршаги.

С учетом отсутствия отдельного стоматологического кабинета при большинстве детских домов Азербайджана, компания Azercell оснастила мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Мобильная зубная клиника, нацеленная на оказание помощи детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны, до сегодняшнего дня оказала медицинские услуги воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детских деревень, расположенных во многих городах и районах страны.

За семь лет своей деятельности врачами мобильной зубной клиники в рамках проекта были обследованы более четырех тысяч человек с последующим проведением лечения при необходимости.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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