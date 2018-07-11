Азербайджан улучшил результаты в рейтинге Global Innovation Index 2018

БАКУ /Trend/ - Азербайджан улучшил результаты по четырем блокам в рейтинге Global Innovation Index 2018, сказали Trend в среду в Агентстве по интеллектуальной собственности Азербайджана.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Азербайджан улучшил позиции по блокам «Институты», «Человеческий капитал и наука», «Развитие бизнеса» и «Развитие технологий и экономики знаний».

Азербайджан занимает 82 место в рейтинге, и этот показатель по сравнению годом ранее остался без изменений. Наилучший результат Азербайджана - 26 место достигнут по субиндексу «инновационные ресурсы» в четвертом блоке - «Развитие внутреннего рынка». В этом же субиндексе в разрезе блока «Развитие внутреннего рынка» очень высокое место занимает показатель инвестиций – третье место рейтинга, а в блоке «институты» показатель бизнес-среды - 38 место.

Весьма высокие места Азербайджан занимает по индикаторам «Сотрудничество между университетами и индустрией» – 33 место и «Кластерное развитие» – 34 место.

По субиндексу инновационных результатов в разрезе блока «Развитие технологий и экономики знаний» высокое – 37 место занимает индикатор «Распространение знаний».

Global Innovation Index 2018 является совместным изданием Корнельского Университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который охватывает 126 стран.

Рейтинг GII 2018 года представляет собой среднее следующих двух субиндексов. Субиндекс «инновационные ресурсы» позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1- институты; 2 - человеческий капитал и наука; 3 - инфраструктура; 4 – развитие внутреннего рынка и 5 - развитие бизнеса. Субиндекс «инновационные результаты», отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 – развитие технологий и экономики знаний и 7 – развитие креативной деятельности.

В целом рейтинг составлен на основе 82 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности, представляющие собой вышеперечисленные семь групп-характеристик инновационной деятельности.

Анализируемые 82 индикатора включают в себя широкий спектр сведений – от количества заявок на патенты и другие объекты интеллектуальной собственности и созданных мобильных приложений, до величины расходов на образование и результатов научных исследований. Особое место занимают также вопросы развития рынка, бизнеса, инфраструктуры.

Основная цель публикации GII заключается в предоставлении возможности для оценки механизмов стимулирования инновационной деятельности.

Лидером GII 2018 года является Швейцария, за ней следуют Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. В десятку наиболее инновационных стран входят также США, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия.

Примечательно, что Китай вошел в топ-двадцатку, получив в рейтинге 17 место. Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии - 23 место, Литвы - 40 место. Россия занимает 46 позицию.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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