Назначен директор Парка высоких технологий НАНА Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назим Шукюров назначен директором Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана, сообщили Trend в четверг в Технопарке.

Ранее временно исполняющим обязанности директора Технопарка был назначен заместитель директора по общим вопросам Парка высоких технологий Эльхан Байрамов.

Шукюров сменил на этой должности Вугара Бабаева, который в настоящее время занимает должность генерального директора консультативного центра аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Парк высоких технологий НАНА был создан в ноябре 2016 года с целью устойчивого развития экономики, повышения конкурентоспособности, расширения инновационных отраслей высоких технологий, опирающихся на современные научные и технологические достижения.

Академический Технопарк расположен на территории опытно-промышленного завода НАНА, находящегося в столичном поселке Ахмедлы. Задача Технопарка - обеспечить поддержку идей инновационной направленности до их полного воплощения в конечный рыночный продукт и последующей коммерциализации.

В настоящее время статус резидента Парка высоких технологий получили опытно-промышленный завод НАНА, Научно-технологический парк НАНА, ООО Millers Oils Azerbaijan, ООО Agro Bio Eco Tech, DN Technologies, EPC Group, Algoritmika, LabDisc, AZEL Tech, завод повторной переработки свинцово-щелочных аккумуляторов и болгарская компания «MARS Armor».

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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