Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей (ФОТО)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз приняла участие в инициативе проекта «ASAN Письмо», организованной Волонтёрами ASAN.

В рамках инициативы, Организацией «Волонтеры ASAN» и компанией Bakcell, при партнерстве проекта «Друг школьника», была проведена специальная акция. Основной целью акции, посвященной Дню Знаний, было подарить радость детям из уязвимых и слабо защищённых слоев населения, выполнив их желания в преддверии нового учебного года.

На специально организованном мероприятии, прошедшем с участием представителей компании Bakcell и Волонтеров ASAN, 25 учащихся школы №284 получили портфели и другие школьные принадлежности в подарок от Bakcell.

Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры» - это подарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повысить уровень социальной ответственности и чувства заботы в обществе. Проект охватывает детей до 14 лет. В рамках проекта, письма написанные детьми, размещаются на сайте www.asanmektub.az и их желания исполняются различными компаниями, организациями и другими добрыми и небезразличными гражданами.

Bakcell помогает тысячам детей, принимая активное участие в проектах, направленных на оказание помощи детям, нуждающимся в особой заботе и детям из уязвимых слоев населения, а также на предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования. Проект «ASAN Письмо» предоставляет Bakcell еще одну замечательную возможность дарить детям радость и воплощать их желания в жизнь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.