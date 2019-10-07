Резервный DATA-центр в Евлахе получил сертификат TIER III в категории «дизайн»

Резервный DATA-центр, который строится в Евлахе со стороны действующей при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана компании AzInTelecom

БАКУ /Trend/ - Действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ООО AzInTelecom получило сертификат американской организации Uptime Institute уровня TIER III в категории «дизайн», для строящегося в Евлахе резервного DATA-центра, сообщает Trend со ссылкой министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Ввод центра в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года

DATA-центр общей площадью 1400 квадратных метров состоит из систем альтернативного энергоснабжения и пожаротушения, физической защиты, резервных резервуаров для воды и топлива, а также систем с высоким уровнем безопасности источников альтернативной энергии. Это, в свою очередь, гарантирует повышение уровня качества до 99,982 процента. Кроме того, благодаря оптимизации использования энергии, управлению источниками энергии и оборудованию по распределению энергии, стало возможным создать полностью экологически безопасный DATA-центр.

Портативность DATA-центра также повышает надежность контейнеров для хранения данных в случае чрезвычайной ситуации, позволяя физически перемещать их в более безопасную зону.

Наряду с этим, DATA-центр будет соответствовать стандарту ISO/IEC 20000, позволяющему демонстрировать превосходство в IT-управлении и применять самые эффективные методы. Благодаря этому клиенты могут быть полностью уверены в правильном управлении и постоянном улучшении процессов. Сертификация ISO/IEC 20000, которая позволяет интегрировать процессы и повышать производительность при сохранении высокого качества и бизнес-целей, формирует культуру постоянного совершенствования, что приводит к повышению качества систем IT-обслуживания. А самое главное, структурированный подход к управлению услугами обеспечивает доверие клиентов.

Наличие стандарта ISO/IEC 27001 в качестве одного из сертификатов AzInTelecom является наглядным доказательством эффективного управления информационной безопасностью. ISO/IEC 27001 является стандартом для разработки системы управления информационной безопасностью компании. Стандарт ISO/IEC 27001 повышает конкурентоспособность компании и управление информационными рисками, включая прозрачность информационной системы компании, выявление ключевых угроз безопасности бизнес-процессов и разработку рекомендаций по защите от угроз и недостатков в системах безопасности и управления.

В то же время продолжается работа по получению сертификатов PCI DSS и TIER 3 Facility. Ключевой особенностью сертификации TIER 3 является резервирование активного оборудования по принципу N + 1 охлаждающих трубопроводов, каналов связи здания и каждой из электрических установок по принципу 1 + 1. В результате резервирования дата-центр, построенный на основе TIER III, продолжит непрерывно работать в случае проведения ремонта или выхода из строя каких-либо систем. Стандарт PCI DSS представляет собой набор требований к безопасности информации о держателях карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационной инфраструктуре организации, что относится ко всем организациям и структурам, занимающимся международными транзакционными операциями. Принятие соответствующих мер для обеспечения соответствия требованиям стандарта предполагает комплексный подход к информационной безопасности.

Наряду с защитой данных с помощью запасного DATA-центр ООО AzInTelecom, предоставляется географическое резервирование систем станций, которые обеспечивают обмен международных телефонных разговоров между Азербайджаном и миром через инфраструктуру контейнерного типа, построенную в Евлахе.

Следует отметить, что в рамках проекта «Услуги прогрессивного правосудия и современная судебная инфраструктура», реализуемого министерством юстиции, резервирование данных, принадлежащих министерству юстиции, будет осуществляется посредством именно этого DATA-центра.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.