В Баку пройдет международный астронавтический конгресс

28 октября 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2022 году в Баку пройдет международный астронавтический конгресс, сообщает Trend со ссылкой на «Азеркосмос».

Решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее международной астрономической федерации в Вашингтоне (США) 25 октября.

Как отмечается в сообщении, среди городов-кандидатов были такие города, как Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

Темой конгресса будет "Глобальные сложности и возможности: дайте шанс космосу".

Международный астронавтический конгресс проводится ежегодно, начиная с 1950 года. Конгресс служит платформой, объединяющей более чем шесть тысяч представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор Юсиф Агаев)

Твиттер: @kamala_mammadli

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