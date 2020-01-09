БАКУ/Trend/ - Портал электронного правительства “myGov” интегрировал новую систему SƏLİS, сообщает Trend со ссылкой на Государственное Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В сообщении отмечается, что портал “myGov”, основной целью которого является упрощение, прозрачность и оперативность обслуживания граждан через предоставляемые электронные услуги, продолжает работу по интеграции новых систем. В портал “myGov”, управляемым Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, до сегодняшнего дня было интегрировано множество систем. Сюда входят такие системы, как "eAgro“,” eSatınalma“, ”Система Электронных Обращений ЦБ Азербайджана, ”ASAN ödəniş“, ”eSosial“, ”Биржевой аукцион".

"В портал интегрирована еще одна система. Так, более семи услуг системы SƏLİS - быстрой связи и управления проектами Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, можно будет использовать на платформе myGov. Эти услуги включают: e-приложение, e – экспертиза, е – гражданин, е - апелляция, е – очередь, e – управление и отчетность, e – заявка",- отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, теперь пользователи SƏLİS, объединяющий граждан, государственные и бизнес-структуры на единой платформе, не выходя из платформы myGov, предоставляющей электронные услуги, могут обращаться к указанным службам Совета государственной поддержки неправительственных организаций.

Отметим, что помимо услуг интегрированных систем, на портале "myGov" гражданам предоставляется 19 государственных услуг и 16 сервисов уведомлений.

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