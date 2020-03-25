В интернете появляются новые виды мошенничества из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Из-за пандемии коронавируса в интернете появился новый тип мошенничества на тему данной инфекции сообщает Trend со ссылкой на IT-экспертов.

Руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев заявил, что мошенники активно используют тему коронавируса и шлют множество соответствующих спам-сообщений и писем.

«Люди получают электронные письма, якобы от Всемирной организации здравоохранения с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - сказал Константин Игнатьев.

При этом Луис Корронс, представитель компании Avast для борьбы с мошенничеством в сети рекомендует пользователям установить системы безопасности на свои устройства, которые способны заблокировать фишинговые атаки «еще до того, как они смогут навредить».

Директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов рекомендует удалять письма от незнакомых отправителей.

Автор: Садраддин Агджаев.

Twitter: agdzhaev