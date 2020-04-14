Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии.
По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывают проблемы с приложением для Android, 17% - с приложением для iPhone и iPad.
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