Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывают проблемы с приложением для Android, 17% - с приложением для iPhone и iPad.