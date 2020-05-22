Азербайджанские эксперты о путях развития электронной коммерции в стране

БАКУ/Trend/ - Участниками рынка электронной коммерции являются не только покупатель и продавец, но также государственные органы и банки, предлагающие эквайринговые услуги, сообщил в пятницу Trend программный менеджер центра SUP.VC Тариель Агазаде.

По словам Агазаде, в Азербайджане предприниматели не могут широко развернуться в области онлайн-торговли, потому что такие гиганты как Amazon и Aliexpess предлагают те же или подобные товары в более широком ассортименте и дешевле.

"Мы же, в свою очередь, как разработчики и стартаперы будем участвовать в расширении возможностей предпринимателей-владельцев онлайн площадок, предлагая им свои стартап-проекты, которые в дальнейшем помогут вытеснить с рынка некоторых зарубежных поставщиков, заменив их местными", - добавил Агазаде.

Азербайджанский эксперт в области электронной коммерции Орхан Ахмедли отметил, что для быстрого развития электронной коммерции в нашей стране требуются не только продавцы, но и отечественные производители товаров. "Ведь за рубежом на иностранных онлайн-платформах мы чаще всего совершаем покупки тех товаров, которых у нас нет. Нашим предпринимателям невыгодно закупать аксессуары для дальнейшей ее реализации на местном рынке, которые менее популярны в нашей стране, и из-за этого у многих граждан возникает необходимость обращаться к альтернативным источникам. Если в стране расширится спектр производства аксессуаров для различных гаджетов, то у наших граждан не будет нужды покупать на иностранных рынках", - сказал он, отметив, что этот шаг также привлечет и иностранных покупателей на наш рынок.

"В качестве примера успешного развития электронной коммерции можно привести Казахстан, где с 2018 года продавцы с электронных площадок освобождаются от налогов сроком на пять лет. Это очень здорово повлияло на развитие такой коммерции. Многие предприниматели закрыли свои физические объекты и перешли на онлайн-торговлю, используя свои объекты как склады – ведь налоги на прибыль не нужно платить", - отметил эксперт.

Многие считают, что предприниматели в сфере онлайн-продаж зарабатывают больше традиционных магазинов, но это не совсем верно: они также платят за аренду складов, имеют сотрудников, налоги, тратятся на рекламу, оплачивают определенный процент (обычно в пределах трех процентов) эквайринговой системе (технология, позволяющая принимать к оплате платежные карты) и несут другие расходы.

"Я считаю, что в нашей стране быстрое развитие электронной коммерции и вытеснение зарубежных рынков на задний план возможно при объединении интересов государства, предпринимателей и производителей в данном направлении.

Безусловно эти вопросы решаются на государственном уровне, также в данном направлении ведет работу банковский сектор - в области упрощения процесса внедрения необходимых технологий на онлайн платформах", - подытожил Орхан Ахмедли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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