В Азербайджане не применяется технология 5G - Минсвязи

БАКУ/Trend/ - В период пандемии COVID-19 в мире, в том числе и в Азербайджане, распространены мнения, что технология 5G может стать причиной более широкого распространения этого заболевания, сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным источника, 5G -это новая интернет-технология пятого поколения. Данная технология предоставляет сверхбыструю и бесперебойную интернет передачу данных.

"Так, радиочастоты, применяемые в технологии 5G, находятся в неионизированном радиоспектральном диапазоне. Влияние ионизирующих излучений на здоровье человека регулярно изучаются международными институтами", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в Азербайджане технология 5G не применяется.

Напомним, что некоторое время назад, в рамках пилотного проекта "Bakutel-2019" интернет связь пятого поколения был за короткий промежуток времени был протестирован в столице Азербайджана.

Автор: Наргиз Исмаилова