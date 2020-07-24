На платформе Hesab.az значительно вырос объем онлайн-платежей

БАКУ/Trend/ - На первом портале онлайн-платежей Азербайджана Hesab.az в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост общего объема онлайн-платежей на 29 процентов.

Об этом в интервью Trend сказала председатель правления компании Наина Мехтиева.

По ее словам, рост объема транзакций за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил пять процентов.

"Мы наблюдаем значительный рост пользователей платформы в первом полугодии текущего года. Это можно объяснить функциональными инновациями, представленными Hesab.az в первой половине 2020 года, программами лояльности",- подчеркнула она.

Как отметила Мехтиева, по причине принятия ряда ограничительных мер против распространения пандемии возникла необходимость во внедрении дополнительных онлайн-услуг.

"Это привело к росту числа операций по онлайн-платежам. Онлайн-платежи также эффективны, с точки зрения безопасности пользователей. По сравнению с началом этого года мы наблюдаем двукратный рост использования нашего мобильного приложения. В общем обороте транзакций и платежей за май наблюдается значительный рост, и эти показатели продолжают расти. Например, по сравнению с маем 2019 года и маем 2020 года мы наблюдаем рост общего оборота онлайн-платежей на 30 процентов, а по объему транзакций - на 11 процентов", - отметила она.

По словам Мехтиевой, эти показатели говорят о том, что пользователи, предпочитают, не выходя из дома, безопасно осуществлять свои платежи через интернет.

Напомним, что Hesab.az является одним из крупнейших и ведущих порталов онлайн-платежей в Азербайджане. С момента разработки данной платформы отмечается позитивный рост, как в финансовом направлении, так и в направлении спроса на предоставляемые услуги и увеличении количества пользователей. Сравнивая первый квартал 2020 года с первым кварталом 2019 года, наблюдалось увеличение общего оборота онлайн-платежей на 27 процентов и рост количества транзакций на 20 процентов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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