В Азербайджане обеспечена внедрение различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft - СЭБ

БАКУ/Trend/ - Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечила внедрение в Азербайджане различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft, международных организаций Anti-Phishing Working Group, FIRST, Team Cymru, OpenPhish Team и Trusted Introducer, сообщили Trend в министерстве.

"Расширено сотрудничество с Facebook, Youtube, Apple и Google для предотвращения инцидентов в области кибербезопасности", - отметили в министерстве.

По словам собеседника агентства, на основе прямого обращения к команде Facebook со стороны Службы электронной безопасности из магазина приложений Google Play Store и App Store было удалено приложение Ghosty, вызвавшее большое беспокойство у пользователей Instagram в нашей стране и за рубежом и нарушающее права пользователей на конфиденциальность и правила конфиденциальности Instagram.

Отметим, что Центр электронной безопасности при министерстве связи и высоких технологий Азербайджанской Республики был создан на основании части 5 Указа Президента Азербайджанской Республики № 708 от 26 сентября 2012 года. Указом Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий" от 12 января 2018 года центр был включен в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий как Служба электронной безопасности. СЭБ – государственный орган, являющийся координирующей структурой, обеспечивающей координацию деятельности субъектов информационной инфраструктуры в сфере кибербезопасности, информирование на уровне страны о существующих и потенциальных электронных угрозах, просвещение населения, частных и других структур в сфере кибербезопасности и оказание методической помощи.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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