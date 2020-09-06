Общественного вещателя Аджарии закрыли на профилактику коронавируса

После того, как у сотрудника Общественного вещателя Аджарии подтвердили коронавирус, в телевидении были предприняты соответствующие меры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщил представитель службы по связям с общественностью Общественного вещателя Аджарии Пируз Болквадзе.

По его словам, на данный момент телекомпания закрыта, проводятся мероприятия, предусмотренные протоколом.

«В вещателе Аджарии один случай заражения «COVID-19» уже подтвержден, соответственно, приняты меры, то есть телекомпания закрыта и проводятся мероприятия согласно протоколу. Примерно после 11 часов мы ждем прибытия в вещатель эпидемиологов, которые проверят все подозрительные контакты. От результатов будет зависеть, как вещатель продолжит работу. Инфицированный не является журналистом. Не могу назвать его позицию. Работает в телекомпании. Круг его общения на работе не слишком большой. Он добровольно прошел тестирование, и у него подтвердился коронавирус. Я не знаю источник его заражения», — заявил Пируз Болквадзе.