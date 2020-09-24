Суд просят заблокировать вступление в силу запрета на скачивание TikTok в США

Владельцы TikTok просят американский суд временно заблокировать вступление в силу решения администрации США об удалении приложения этой социальной сети из магазинов приложений Google и Apple. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, владеющая TikTok китайская ByteDance просит провести судебные слушания перед тем, как запрет на скачивание приложения на территории США вступит в силу.

Изначально запрет должен был вступить в силу 20 сентября, однако президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. После этого Минторг на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения. Как ранее сообщил торговый представитель США высокого ранга, американские власти с 12 ноября планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой соцсети.

Как пояснил во вторник в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, сделка с Oracle и Walmart не согласована до конца, ее параметры изменяются.