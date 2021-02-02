Минсвязи Азербайджана об инновационных разработках в области нанотехнологий

БАКУ/Trend/ - Работа в Исследовательском центре по высоким технологиям (Центр) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана осуществляется по следующей схеме: основное научное исследование (Basic Research) – создание и развитие технологии (Core Tech Research) – создание прототипа (Product Development) – переход к промышленности (Industrialization).

Как сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, в соответствии с прототипами Центр изучает получение и применение углеродных нанотрубок (УНТ), одного из инновационных продуктов, и наноуглеродных структур на их основе.

"Был проведен процесс функционализации многостенных углеродных нанотрубок (МУН), синтезированных методом аэрозольного CVD с помощью йодных, оксидных и амидных групп, результаты которых были проанализированы различными методами (SEM, AFM, XRD, Raman). Такие функциональные УНТ хорошо диспергированы в различных полимерных матрицах и растворах. Это приводит к приобретению новых высокоэффективных инновационных гомогенных наноразмерных материалов. Полученные инновационные образцы композитов имеют потенциал применения как в сфере наноэлектроники, так и космоса", – добавили в министерстве.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в центре установлена ​​светодиодная LED-технология, протестировано использование светодиодных ламп мощностью 75-100 Ватт (Вт) на основе созданной технологии Chip on Board (COB), которые заменят традиционные лампы мощностью 250 и 400 Вт в существующих корпусах светильников. Разработано программное обеспечение для управления светодиодным освещением в зоне Wi-Fi. Параметры LED-ламп, производимых в центре по мировым стандартам, рассчитывались и уточнялись в оптической лаборатории, действующей в Центре.

Подытожив, в министерстве подчеркнули, что в Исследовательском центре по высоким технологиям Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:

Разработка углеродных нанотрубок/полимерных нанокомпозитов и их применение в сфере космоса;

Разработка светодиодных и нано-биосенсоров с сапфирной структурой нитрида галлия и углеродных нанотрубок;

Получение одностенных углеродных нанотрубок и их применение в технологиях водоснабжения нового поколения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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