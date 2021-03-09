В работе YouTube в Германии произошел сбой

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются во вторник в Германии. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, больше всего пользователей испытывает проблемы с просмотром видео (96%), у 2% проинформировавших о сбое не работает сайт. На невозможность загрузить видеоролики на сайт жалобы не поступали.