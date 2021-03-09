В работе YouTube в Германии произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются во вторник в Германии. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, больше всего пользователей испытывает проблемы с просмотром видео (96%), у 2% проинформировавших о сбое не работает сайт. На невозможность загрузить видеоролики на сайт жалобы не поступали.
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Лента новостей
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр
Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана