Участники Программ Студенческой Стипендии и Стажировки компании Azercell делятся своим успехом

Компания Azercell, которая всегда поддерживала профессиональное и личностное развитие молодежи в Азербайджане, делится успехами своих Программ Студенческой Стипендии и Стажировки. В рамках этих программ, которые реализуются уже более десяти лет, каждый год десятки талантливых молодых людей, учащихся в азербайджанских вузах, получают специальные стипендии от Azercell и возможность стажировки в компании.

Благодаря поддержке Azercell участники Программы Студенческой Стипендии добились больших успехов в личном развитии. Студенты, участвующие в программе, говорят, что стипендия Azercell изменила их жизнь и помогла им реализовать свои самые большие образовательные мечты.

Стипендиаты Azercell делятся своими историями успеха и достижениями, отмечают, что их отбор для участия в программе стал сильным стимулом для их последующих достижений. Большинство молодых людей создали основу для своей успешной карьеры в будущем, потратив эту стипендию на профессиональную подготовку в своей области обучения. Они посещали различные платные курсы, чтобы улучшить свои навыки программирования и знание языков с помощью стипендии Azercell. Некоторые из стипендиатов участвовали в различных мероприятиях и конференциях, научных соревнованиях и дебатах и побеждали. Несколько студентов заявили, что за последний год участвовали в интересных и ответственных проектах. Среди стипендиатов Azercell есть победители научных конкурсов, люди, которые обрели возможность стажироваться в компаниях мирового уровня, получили международные сертификаты в различных областях, а также авторы статей, опубликованных в престижных научных журналах. Большинство стипендиатов получили международный языковой сертификат IELTS и обучались самостоятельно на онлайн-платформах. Были и те, кто потратил стипендии Azercell на получение степени магистра, и те, кто купил техническое оборудование для продолжения образования. Стипендиаты Azercell однозначно считают, что участие в этой программе является положительным шагом для их будущей карьеры.

Одним из важных фактов является то, что компания помогает студентам, участвующим в Программе Стажировки Azercell, и с трудоустройством. У стипендиатов есть возможность получить опыт, участвуя в корпоративных и общественных мероприятиях компании, а также на различных тренингах. Некоторым из них удалось построить успешную карьеру, получив предложение о работе от Azercell.

Таким образом, некоторые участники программы были наняты отделами маркетинга, цифровых решений и партнерства, техническим и финансовым отделами компании Azercell.

В рамках программы Студенческой Стипендии, реализуемой ООО «Azercell Telecom» с 2009 года, стипендии присуждаются в основном студентам, получающим высшее образование в области информационных технологий и продемонстрировавшим высокую успеваемость. Они получают стипендию в размере 200 манат в месяц до окончания учебы, а не только на один год. На данный момент 235 студентов, обучающихся в различных университетах Азербайджана, были отобраны в качестве стипендиатов Azercell. Среди них, помимо бакалавров, есть и учащиеся магистратуры. В этом году в рамках программы поддержку также получили учащиеся, оставившие свое образование незаконченным, во время Второй Карабахской войны и сражавшиеся за свободу наших земель.

Azercell реализует Программу Стажировки с 2007 года, чтобы помочь молодым людям построить успешную карьеру, развивая молодежь с высоким потенциалом как профессионалов, и поддерживая их трудоустройство. Ежегодно в рамках этой программы десятки молодых людей приобретают опыт работы в сфере коммуникаций через стажировку в Azercell и получают бесценный опыт для своей будущей карьеры. Azercell регулярно участвует на ярмарках и выставках вакансий, создавая условия для трудоустройства талантливой молодежи в компанию.

В общей сложности с 2007 года 231 студент прошел практику по Программе Студенческой Стажировки Azercell, 31 из них трудоустроен в компании.

Azercell - компания, в которой поддержка образования является ключевым направлением стратегии КСО. Компания подписала меморандумы о сотрудничестве с Бакинским Государственным Университетом, Университетом “Хазар”, Азербайджанским Государственным Университетом Нефти и Промышленности, Азербайджанским Технологическим Университетом в Гяндже и Ленкоранским Государственным Университетом. В рамках этих соглашений реализуются различные проекты, направленные на повышение квалификации студентов, их вовлечение в сферу инноваций и предпринимательства, а также на развитие научно-технической и образовательной базы вузов.